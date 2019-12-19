МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Отмена плоских тарифов на авиабилеты на Дальний Восток не запланирована, у "Аэрофлота" существуют резервы на эту программу, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной итоговой пресс-конференции.

"Аэрофлот", помимо программы субсидируемых тарифов, реализует билеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов — с фиксированной стоимостью билета, которая не зависит от дня покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в экономкласс может приобрести любой пассажир без ограничений. Сейчас "плоские" тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

"Что касается билетов, плоских тарифов, никто их не собирается отменять. "Аэрофлот" просто нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию эти полетов. Мы их будем делать и дальше. Больше того, как вы знаете, эта программа расширяется, не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать", — сказал Путин.

Он добавил, что в общем необходимо стремиться к росту доходов граждан, снижению расходов при перевозках, и, таким образом, снижать стоимость билетов.

"Но эти программы будут продолжаться, пока глобальных изменений не наступило, будем продолжать эти программы. В рамках самого "Аэрофлот есть еще резервы, уверяю вас. И мы с министром транспорта, с вице-премьером, который это курирует, с руководством "Аэрофлота" тоже об этом говорим", — подчеркнул президент.