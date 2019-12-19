МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Трансконтейнер" и "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы Fesco) допущены к аукциону по продаже 25% плюс одна акция железнодорожного оператора "Русская тройка", говорится в материалах организатора торгов банка ВТБ.

Сейчас 75% минус одна акция "Русской тройки" принадлежит группе Fesco, РЖД — оставшиеся 25% плюс одна акция.

"По результатам рассмотрения заявок претендентов … принято решение о признании участниками аукциона следующих претендентов: 1. Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"; 2. Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер", — говорится в сообщении организатора аукциона в четверг.

РЖД не раз пробовали продать пакет "Русской тройки". Последние из торгов назначены на 20 декабря. Заявки и задаток принимались до 10 декабря. Стартовая цена продажи определена в размере 622 миллиона рублей, минимальная — 527,304 миллиона рублей.

Победителем аукциона по продаже 25% "Русской тройки" будет признан участник, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. Однако по преимущественному праву купить этот пакет по цене победителя аукциона может и Fesco, владеющая 75% минус одна акция "Русской тройки". Если группа отказывается от этой опции, то пакет может приобрести победитель торгов.

Транспортная группа Fesco сообщала, что ей интересна покупка пакета РЖД в "Русской тройке", но она не участвует в аукционе, поскольку обладает преимущественным правом на его приобретение. В пресс-службе Fesco в день публикации информации о планах совета директоров рассмотреть участие в "Русской тройке" РИА Новости сообщали, что группа сохраняет интерес к консолидации пакета. АО "Русская тройка" основано в ноябре 2004 года. Компания располагает парком длиннобазных 60-футовых и 80-футовых фитинговых платформ.