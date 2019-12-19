МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Фармамед", разработчика препарата "Аквалор", решил взыскать с компании "Нижфарм", входящей в немецкую фармацевтическую группу Stada, более 1,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщили представители сторон, сделка по продаже "Фармамедом" бизнеса "Аквалор" нижегородскому "Нижфарму" состоялась в 2013 году. Со стороны продавца в ней принимали участие несколько связанных с ним компаний, в том числе виргинская Elvinto Alliance Inc., владевшая основным активом – правами на регистрацию товарных знаков "Аквалор".

По словам представителя истца, по предложению "Нижфарма" для оптимизации его налоговых платежей в сделку была включена также кипрская компания Butterwood Holdings Limited, конечный продавец активов. Как заявил истец в суде, стороны – "Фармамед" и "Нижфарм" — договорились, что в итоге продавец должен получить чистый доход по сделке в размере 131 миллиона евро без учета налогов. По словам представителя "Фармамеда", это означает, что расходы по уплате возможных налогов покупатель берет на себя.

Между тем, в 2017 году ФНС по итогам проверки соблюдения "Фармамедом" налогового законодательства в 2013 году доначислила компании по сделке продажи бизнеса "Аквалор" более 1,2 миллиарда рублей налога на прибыль, что составляло 20% от цены сделки (131 миллион евро) – 26,2 миллиона евро. При этом налоговая признала "Фармамед" фактическим продавцом по сделке. По мнению истца, именно эту сумму покупатель должен ему доплатить по условиям договора, по текущему курсу – это более 1,8 миллиарда рублей.

Ответчик иск не признал. По словам представителя "Нижфарма", истец неправильно трактует условия договора, поскольку ответчик не брал на себя обязательства компенсировать его налоговые издержки, а также не имеет права на иск, так как не был стороной договора, а кипрская Butterwood уже ликвидирована. Кроме того, ответчик заявил о пропуске исковой давности.

"Нижфарм" — фармацевтическое предприятие по производству готовых лекарственных средств. Портфель компании включает более 150 наименований препаратов, которые используются в кардиологии, неврологии, гинекологии, урологии. Stada AG специализируется на двух направлениях: дженерики и безрецептурные препараты. Продукция компании представлена в 120 странах, штаб-квартира находится в Германии. Продажи группы Stada AG по итогам 2018 финансового года составили 2,33 миллиарда евро.