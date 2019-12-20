МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года, завершившегося 30 ноября, увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 28%, до 2,482 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде поднялась до 1,56 доллара с 1,19 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 9% и достигла уровня в 21 миллиард долларов.

Во втором квартале текущего фингода чистая прибыль выросла на 32%, до 1,115 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде поднялась до 0,7 доллара с 0,52 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 10% и достигла уровня в 10,3 миллиарда долларов.

"Во втором квартале Nike еще раз доказала, что инновации — это наше главное конкурентное преимущество", — приводятся в сообщении слова президента и гендиректора компании Марка Паркера (Mark Parker).

Американская компания Nike Inc. является одним из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).