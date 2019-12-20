МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s в 2020 году начнет с помощью искусственного интеллекта формировать меню в зависимости от российской погоды, заявил журналистам гендиректор McDonald`s в России Марк Карена.

Отвечая на вопрос о новых сервисах, которые компания планирует внедрить в стране, Карена сказал: "Я думаю, что инновационные сервисы, которые мы уже используем в других странах, и которые хотим сделать в России — это установка цифровых меню снаружи наших ресторанов, они настраивают меню в зависимости от погоды при помощи искусственного интеллекта".

Гендиректор McDonald`s в России уточнил, что сервис будет запущен в следующем году.