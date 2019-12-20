МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы Fesco) выиграла аукцион РЖД по продаже 25% плюс одна акция железнодорожного оператора "Русская тройка" и купит пакет по стартовой цене в 622 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами торгов.

"ДВМП. По стартовой цене — 622 миллиона рублей", — сообщил источник в пятницу после аукциона.

Представитель РЖД подтвердил РИА Новости, что группа Fesco стала победителем аукциона по продаже 25% плюс одна акция железнодорожного оператора "Русская тройка".

Группе Fesco уже принадлежит 75% минус одна акция "Русской тройки". Помимо нее, к торгам был допущен "Трансконтейнер", 50% плюс две акции которого принадлежали РЖД, но в декабре их владельцем стала группа "Дело" Сергея Шишкарева.

РЖД не раз пробовали продать пакет "Русской тройки". Однако прежние аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

Победителем текущего аукциона по продаже 25% "Русской тройки" планировалось признать участника, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. Однако по преимущественному праву купить этот пакет по цене победителя аукциона могла и Fesco. Если бы группа отказалась от этой опции, то пакет мог приобрести победитель торгов. Fesco сообщала, что ей интересна консолидация "Русской тройки", но в аукционе группа участвовала в этот раз впервые за все время их проведения.

АО "Русская тройка" основано в ноябре 2004 года. Компания располагает парком длиннобазных 60-футовых и 80-футовых фитинговых платформ.