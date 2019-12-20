МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, заявил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в пятницу заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России до 10 км/ч, это будет делаться постепенно, в режиме пилотных зон.

"Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем председатель правительства РФ неоднократно говорил", — сказал Осипов.

"Как известно, МВД также не поддерживает эту инициативу. Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято", — отметил он.