Медведев не видит целесообразности в снижении до 10 км/ч нештрафуемого порога по скорости
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, заявил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
Вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в пятницу заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России до 10 км/ч, это будет делаться постепенно, в режиме пилотных зон.
"Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем председатель правительства РФ неоднократно говорил", — сказал Осипов.
"Как известно, МВД также не поддерживает эту инициативу. Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято", — отметил он.
https://1prime.ru/business/20191220/830720442.html