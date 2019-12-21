БАКУ, 21 дек — ПРАЙМ. Пассажирский самолёт рейса Гоа-Москва совершил экстренную посадку в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Гейдар Алиев.

"Самолет авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту Гоа — Москва, запросился на посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Посадка успешно была совершена в 11:05 по бакинскому времени (10:05 по мск). Все пассажиры были размещены в Международном аэропорту Гейдар Алиев, им будет предоставлено питание и напитки", — сообщили в аэропорту.

Как уточнили в пресс-службе, "ожидается, что за пассажирами прилетит другой самолет авиакомпании".