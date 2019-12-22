МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник будет участвовать в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать третьего декабря Владимир Путин совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Путин также пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга РФ.

В этот же день Путин совершит рабочую поездку в Республику Адыгея, где ознакомится с работой аграрного предприятия "Зелёный Дом". Также глава государства встретится с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.