МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Уменьшить число ДТП на российских дорогах позволит работа с дорожным покрытием, разметкой и знаками, а не снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, считает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Ранее правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе подготовки предложений по повышению безопасности на дорогах рассматривала различные меры по снижению аварийности, в том числе снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час.

Лидер СР порекомендовал членам правительственной комиссии ознакомиться с отчетом Научного центра безопасности движения МВД РФ за первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба Миронова. Согласно приведенным в отчете данным, среди ДТП со смертельным исходом аварии из-за превышения установленной скорости занимают одно из последних мест: их жертвами стали 4,5% от всего числа погибших на дорогах, и эти показатели имеют тенденцию к снижению. В то же время более трети всех ДТП связано с недостатками улично-дорожной сети, а доля погибших в автокатастрофах, произошедших по этой причине, составляет 39,1%.

"Почти девятикратная разница! О чем она говорит? Если вас на самом деле тревожит смертность на дорогах, извольте навести порядок с покрытием, разметкой, знаками, пешеходными ограждениями, с тем, как обрабатываются дороги зимой", — цитирует пресс-служба Миронова его слова.

По словам вице-премьера Максима Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", нет такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости, сказано в сообщении пресс-службы Миронова.

"Здесь необходимо уточнение. Ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным, нет таких безобразных дорог… Уверен, что коллеги по Государственной думе окажутся на высоте положения, и заблокируют соответствующую инициативу правительства, если она поступит в парламент", — передает пресс-служба слова Миронова.