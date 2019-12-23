МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Британская компания Tesco приостановила производство на фабрике в Китае выпуск рождественских открыток. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заявление крупнейшей розничной торговой сети Британии, производство остановлено из-за подозрений в использовании труда заключенных.

Tesco начала расследование в связи с подозрениями в трубе заключенных на китайской фабрике, а также отозвала уже произведенные открытки из продажи до окончания разбирательств.

В компании подчеркнули, что если будет доказано нарушение поставщиком запрета на использование труда заключенных, то "мы немедленно и навсегда исключим его из списка".

В прошлом месяце поставщик проходил проверку компании, но тогда независимые аудиторы доказательств использования труда заключенных на производстве в Китае не нашли.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что на одной из произведенных в Китае открыток была обнаружена записка с текстом: "вынуждены работать против нашей воли. Просим помочь нам и уведомить правозащитную организацию".