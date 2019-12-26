МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco ("Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), рассказал владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, интерес к компании "есть, и очень большой". "В наш нынешний набор активов Fesco ложится идеально. Другое дело, что встает уже вопрос антимонопольного регулирования. Наверное, не так просто будет получить разрешение. Но, может быть, мы с кем-то скооперируемся, например с одним из международных транспортных агентов", — сказал Шишкарев.

Он отметил, что намерен обсуждать этот вопрос с "Росатомом" и, "может быть, искать схему, формулу, которая позволит выйти на предложение".

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

Группа компаний "Дело" — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В конце ноября группа "Дело" победила в аукционе РЖД по продаже 50% плюс две акции ведущего российского контейнерного оператора "Трансконтейнер", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей.