МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев второй год подряд фактически "взрывает" российский транспортный рынок покупками активов и приближается к своей мечте — сделать компанию национальным транспортным чемпионом.

В "Дело", основные активы которого базируются в Новороссийске, уже входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон", а также стивидорный контейнерный холдинг Global Ports, 30,75% которого группа приобрела в 2018 году.

А в 2019 году группа осуществила еще один большой шаг на пути к этой мечте, купив контрольный пакет крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора России "Трансконтейнер". Транспортный рынок ждал приватизации 50% "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД, несколько лет. Группа "Дело" появилась среди интересантов неожиданно, она не была в числе основных претендентов на этот пакет.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Группа "Дело" выиграла аукцион РЖД по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей — почти вдвое больше стартовой цены — и обойдя двух претендентов: "Енисей Капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова, а также "Первую грузовую компанию" бизнесмена Владимира Лисина.

Шишкарев сам приезжал на торги и не скрывал, что планирует бороться до конца. "Задачу по расширению бизнеса мы поставили более года назад. В рамках этой стратегии сначала приобрели пакет Global Ports, а в этом году пакет "Трансконтейнера". Сформировали команду, которая прорабатывала разные модели нашего участия в сделке", — рассказал РИА Новости Шишкарев.

"Насчёт личного присутствия — это мое кредо: я стараюсь не пропускать важные события, будь то аукцион, ключевые переговоры, знаковые моменты в жизни родных и близких, или решающий матч по гандболу", — поделился он. После аукциона глава "Дела" рассказал, что накануне вечером не ложился спать и переживал до последнего момента.

"Приобретение доли в "Трансконтейнере" — это один из важнейших шагов по созданию национального транспортного чемпиона. Но главное — это международные соревнования, если продолжить спортивную метафору. Россия имеет уникальное географическое положение, компетенции в отрасли сконцентрированы колоссальные, и правовая база имеется", — уверен Шишкарев.

По его словам, международный грузопоток пока что идёт в обход страны, основные перевозчики, контейнерные и океанические линии сформированы не российской стороной, а инвестиции в отрасль идут с перебоями, потому, чтобы не быть в зависимости от политической повестки, нужно самим выходить на мировой уровень и задавать правила игры.

"Фантастические два года и две сделки. Первая — Global Ports, вторая — "Трансконтейнер", которые сформировали ГК "Дело", как глобального игрока и безоговорочного лидера в России на рынке одновременно железнодорожных перевозок контейнеров и морских контейнерных терминалов", — считает глава Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров.

НОВЫЕ АКЦИОНЕРЫ В ДЕЛЕ

Шишкарев говорил, что группа не намерена продавать свой пакет в "Трансконтейнере", не планирует менять гендиректора компании и заинтересована в том, чтобы сохранить представителей РЖД в совете директоров оператора.

Группа планирует в короткие сроки пересмотреть планы развития компании и укрепить кадровый состав, рассчитывает на расшивку всех узких мест, которые существуют в работе между "Трансконтейнером" и портами группы, будет создавать единую клиентскую базу. "Дело" не исключает делистинга акций "Трансконтейнера".

Бурмистров полагает, что покупка "Трансконтейнера" станет для группы возможностью в перспективе успешно провести IPO или привлечь финансовых инвесторов.

"У "Дела" есть очень хороший потенциал, учитывая, что они стали глобальной контейнерной группой, аналогов которой в России нет, и хорошая возможность через определенное время выйти на первичное размещение бизнеса самой группы и, соответственно, привлекать финансовых инвесторов", — говорит глава Infoline-Аналитики.

Новые акционеры в группу уже начали приходить. В декабре структура "Росатома" "Атомэнергопром" стала владельцем 30% в головной компании группы "Дело" Шишкарева — УК "Дело". Сумму сделки группа не раскрывала, но отмечала, что она является рыночной и удовлетворяет стороны. Предполагается вхождение нескольких представителей госкорпорации в совет директоров "Дела".

Бурмистров полагает, что для группы "Дело" вхождение "Росатома" в капитал обеспечивает уверенность и стабильность даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры, при этом он не исключает, что госкорпорация временно окажет группе поддержку, а потом частично выйдет из актива.

"Обсуждение стратегии развития "Дела" с участием "Росатома" и с учетом приобретения "Трансконтейнера" продолжается. Первостепенная задача — правильно выстроить работу внутри группы, а потом выйдем с заявкой на международный уровень, тут спешка не нужна", — пояснил РИА Новости Шишкарев.