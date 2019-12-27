МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Уходящий 2019 год в туризме запомнится вполне благоприятной обстановкой и отсутствием серьезных проблем, которые могли бы повлиять на рынок России, что доказало стабильность отрасли, которая выстояла без потерь, несмотря на банкротство старейшей в мире туроператорской компании Thomas Cook, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы можем подвести предварительные итоги и говорить о том, что в целом год был неплохим для туристической индустрии. Каждый год бывают неприятные сюрпризы, но можно сказать, что в 2019 году обошлось. Не было ни одного серьезного потрясения, ни одной ситуации, которая бы серьезно повлияла на конъюнктуру спроса, на расклад сил на рынке, на безопасность и защищенность наших туристов", — сказала Ломидзе.

"Банкротство международного туроператора Thomas Cook обошло российский туристический рынок стороной, не оказав на него существенного влияния. Российские дочерние компании Thomas Cook либо не успели завершить сделки с британским гигантом, либо были успешно приобретены новыми владельцами, в результате продолжили свою работу без сбоев", — уточнила представитель АТОР и подчеркнула, что на настроения российских потребителей банкротство старейшего британского оператора не оказало влияния и не снизило спрос на туристический продукт.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРПОТОКОВ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Ломидзе считает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, можно говорить, что к концу года практически на всех популярных направлениях во всех видах туризма очевидна положительная динамика.

По ее мнению, среди наиболее заметных итогов года стоит отметить, что российское туристическое направление в 2019 году впервые вошло в пятерку лидирующих дестинаций, продаваемых российскими туроператорами.

"Эта тенденция в уходящем году приобрела устойчивую форму и стала частью реальности, хотя до 2014-16 годов картина на внутреннем рынке страны была совершенно иной. Тогда доля туроператоров на внутреннем рынке была крайне мала, но за последние несколько лет она увеличилась до 20%. Сегодня практически все крупные туроператоры предлагают российский турпродукт. В основном это массовые направления — Краснодарский край и Крым", — прокомментировала ситуацию она.

Согласно предварительным данным, благодаря усилиям туроператоров по итогам года в Краснодарском крае отдохнут около 3-3,5 миллиона туристов и еще 1,2-1,5 миллиона отдыхающих придётся на Крым. При этом общий турпоток по стране составит более 6 миллионов человек.

Основываясь на статистических данных за три квартала этого года, эксперт предположила, что прирост общего выездного турпотока в годовом выражении в 2019 году составит порядка 7%. Ломидзе рассказала, что абсолютным лидером на выездном рынке РФ остается Турция, где прирост потока составит примерно 15% по сравнению с 2018 годом. За Турцией с большим отрывом в числе лидеров в выездном турпотоке по году идут Таиланд, Италия, Испания, Греция, Кипр, Тунис.

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Представитель турбизнеса также отметила, что прирост въездного потока иностранных туристов в Россию по итогам года должен составить 18-20% по сравнению с прошлым годом.

"Китай по количеству туристов остается лидером, но по динамике прироста турпотока его обошли Корея, Германия, Италия, Испания. Рост наблюдается по таким "геополитически сложным" рынкам, как Великобритания и США", — сказала собеседник агентства.

При этом Ломидзе согласилась, что такой существенный прирост въездного турпотока можно объяснить "отложенным спросом" после чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории России привело к тому, что въездной турпоток в нашу страну за 2019 год вырос примерно на 20%. Прежде всего, сказался отложенный спрос из-за ЧМ, но и сработало "сарафанное радио", запущенное очевидцами мундиаля", — прокомментировала ситуацию она.

"Также на увеличение въездного турпотока в Россию повлияли диверсификация турпродукта (ввод в туристический оборот Арктики, других регионов РФ) и внедрение для ряда территорий режима электронных виз. Все это привело, в том числе, и к расширению рамок туристического сезона в российском въездном туризме", — считает эксперт.

СУБСИДИРОВАНИЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

По мнению представителя АТОР, беспрецедентным событием 2019 года стало субсидирование туроператоров, которые работают на въездном туризме.

"Разговоры о подобных мерах по поддержке туротрасли ведутся уже с 1996 года, но сделано это было впервые в 2019 году, что стало небывалым шагом со стороны государства в сторону туризма. Это давно уже стало мировой практикой, но у нас такого еще не было. Теперь участники въездного рынка поняли, что это не просто поддержка на словах, а государство действительно хочет иметь с ними дело", — сказала Ломидзе.

Собеседница агентства уточнила, что такая целевая поддержка оказывается компаниям, которые принимают туристов из 10 приоритетных стран.

"Среди этих стран нет Китая, но его не нужно стимулировать, так как там и так все хорошо. Кроме того, те китайские туристы, которые приезжают в Россию по безвизовому обмену, не оставляют в нашей стране много денег. Стимулировать же стараются такие денежные рынки, туристы которых максимально выгодны для принимающих государств. Это Испания, Германия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Индия и другие", — объяснила эксперт.

По имеющейся у турбизнеса информации, в ближайшее время будут пересматривать список стран, туристы которых наиболее привлекательны для российского рынка. Список будут увеличивать, и уже прозвучало мнение, что арабские страны будут рассматриваться как еще один сегмент, откуда привлечение туристов также будут стимулировать.

"Очень важно, что субсидирование по въезду получили не только и не столько столичные, но и региональные туроператоры. Причем коэффициент там был выше, и туроператоры на местах получали больше денег за каждого привезенного туриста, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Это очень мотивирует развивать такой вид туризма на уровне операторского предпринимательства по всей стране", — считает Ломизде.

РОСТ ОБЪЕМА АВИАПЕРЕВОЗОК И СОКРАЩЕНИЕ ЗАДЕРЖЕК ВЫЛЕТОВ

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в свою очередь рассказал РИА Новости, что, согласно предварительным прогнозам, в целом по всему 2019 году рост объема авиаперевозок, включая регулярные рейсы, составит 10% по сравнению с прошлым годом. По его мнению, во многом это объясняется тем, что идет постоянное обновление парка авиакомпаний, то есть увеличивается количество бортов.

"Особенностью 2019 года можно назвать заметное увеличение туроператорских авиарейсов на российские курорты. Кроме того, растет количество чартерных перевозок и на других направлениях, например, на турецкие курорты", — сказал собеседник.

"Можно также отметить, что средний показатель длительных задержек чартерных авиарейсов в течение 2019 года составил 3-5%. Для сравнения приведу показатель 2017 года, когда задержки вылетов на 2 и более часа составляли 30%", — прокомментировал ситуацию эксперт. По его словам, это говорит о том, что усиление контроля Росавиации заметно повысило пунктуальность авиакомпаний.