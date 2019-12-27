МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил, сообщили журналистам в пресс-службе Гордеева.

"Сегодня на заседании Совета безопасности Российской Федерации была рассмотрена новая редакция одного из основных стратегических документов национальной безопасности страны — Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. С основным докладом по документу выступил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. По итогам обсуждения доктрина была утверждена президентом России Владимиром Путиным", — сказали в пресс-службе.

Гордеев, которого цитирует его пресс-служба, отметил, что для предупреждения возможных внутренних и внешних рисков новая доктрина, в первую очередь, предусматривает полную самообеспеченность страны основными видами сельхозпродукции и повышение экономической доступности качественной пищевой продукции для всего населения нашей страны.

"Рацион питания каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка, должен быть полноценным, здоровым и доступным. Кроме того, в соответствии с новым документом, необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай", — добавил Гордеев.

Доктрина продовольственной безопасности РФ включает показатели самообеспеченности страны по овощам, фруктам и ягодам, а также семенам, сообщили в пресс-службе Гордеева.

"В перечень показателей самообеспеченности, в отношении которых установлены пороговые значения, добавляются овощи и бахчевые культуры с пороговым значением 90%, фрукты и ягоды с пороговым значением 60%, а также семена с пороговым значением 75%", — сказали в пресс-службе.