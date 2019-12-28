ТУЛУН (Иркутская область), 28 дек — ПРАЙМ. Глава правкомиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил журналистам, что переселение жителей аварийного жилья, не попавшего в зону паводка, требует принятия отдельной программы.

Мутко находится в рабочей поездке по пострадавшим от летнего паводка населенным пунктам Иркутской области. В пятницу Мутко посетил село Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинск. В субботу вице-премьер работает в Тулуне.

По его словам, он лично посещал такие аварийные дома, где вода в подвалах по пять лет стоит.

"Надо принимать решение по этим домам. Если они признаны авариными, значит выделять деньги. Должна быть сделана отдельная программа… сейчас вам сертификат никто не даст. Это нужно решать по-другому — строить жилье и вас переселять. Так и будем делать", — сказал Мутко.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.