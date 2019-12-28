АФИНЫ, 28 дек — ПРАЙМ. Греческие отельеры повышают на 3-6% цены на гостиницы на следующий год, что может отразиться на стоимости поездок, при этом ожидается рост потока российских туристов, сообщил РИА Новости вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис.

По его словам, даже банкротство британского Thomas Cook не приведет к снижению цен.

Британский туристический гигант Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами. Основанная в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком туристическая компания работала с сотнями гостиниц по всему миру.

"Освобождается определенное количество номеров от Thomas Cook. Львиную долю заберут западные операторы, такие как Tui, и какой-то процент останется на рынок бывшего Советского Союза, в основном это Россия. Но на ценах это не скажется. К сожалению, цены на следующий год отели снова поднимают, в среднем от 3 до 6%", — сказал он.

По его словам, это может сказаться на стоимости турпакетов.

"Естественно, это будет закладываться в турпакеты. В зависимости от продаж на рынке будем корректировать. Естественно, и отели будут смотреть по заполняемости – делать ли special offer в будущем или не делать. Отели объясняют, что повышают цены из-за налогов, из-за увеличения расходной части, из-за кредитов, много факторов. С 1 января на какие-то услуги будут снижаться налоги. Но в Греции возможно все", — сказал Акридитис.

По его словам, в этом году по Греции было небольшое снижение потока российских туристов, но прогнозы на два года хорошие.

"Ожидания хорошие. Предполагается, что 2021 год будет еще лучше, чем 2020 год. Но сперва нужно отработать в 2020 году", — рассказал Акритидис.