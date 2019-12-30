МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Немецкая компания Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, с 1 января назначила нового генерального директора, говорится в сообщении на сайте компании.

"С 1 января 2020 года Карстен Нобель (Carsten Knobel) станет новым генеральным директором компании. Он сменит Ханса Ван Байлена (Hans Van Bylen), который принял решение покинуть компанию после 35 лет работы", — говорится в пресс-релизе.

Место финансового директора, которое раньше занимал Нобель, займет Марко Свобода (Marco Swoboda), сообщает компания.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары.