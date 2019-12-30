МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Совладелец российской транспортной группы Fesco Зиявудин Магомедов категорически не намерен продавать свою долю в компании, сообщает пресс-служба Fesco.

Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco, заявил 26 декабря владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".

Зиявудин Магомедов, которому принадлежит 32,5% акций Fesco, и его брат Магомед находятся под арестом по обвинению в создании организованной преступной группы и мошенничестве.

"В связи с многочисленными спекуляциями, слухами и домыслами вокруг возможной смены акционеров в транспортной группе Fesco ("Fesco") совладелец компании Зиявудин Магомедов заявляет, что категорически не намерен продавать свою долю в ней", — говорится в сообщении Fesco.

Транспортная группа со ссылкой на Магомедова отмечает, что акционер заинтересован в развитии актива, росте его рыночной стоимости и реализации цифровой стратегии, чтобы вывести группу на уровень флагмана российский и международной логистики.

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД подозревает их в особо тяжких преступлениях — организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических групп компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка". Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.