МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" подал в Суд по интеллектуальным правам иск к ООО "Компания Афиша", которое является частью медиахолдинга "Рамблер" (бренд Rambler Group), соответствующая информация была опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иск зарегистрировали 27 декабря, в качестве третьего лица указана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В "Яндексе" и "Рамблере" пока комментировать ситуацию не собираются.

Ранее входящее в "Рамблер" издание "Афиша" подало иск в Палату по патентным спорам, чтобы отстоять право на использование товарного знака "Афиша". Коллегия палаты 20 декабря признала законным использование МТС товарного знака "Афиша" и отклонила претензии. Рассмотрение второго дела — против "Яндекса" (по мнению "Рамблера", также нелегально использовавшего слово "Афиша" в названии своего сервиса) — было запланировано на 26 декабря, затем перенесено на 30 декабря.