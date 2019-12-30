МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. РЖД и разработчик дизайна нового электронного билета показали вариант его бланка без просьбы к пассажирам нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время, следует из материалов на сайте студии Артемия Лебедева и в официальных соцсетях железнодорожной монополии.

Новый бланк электронного билета компания планирует ввести в первом полугодии 2020 года. В ролике, предоставленном ранее РИА Новости пресс-службой РЖД, на бланке была видна просьба для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время. Теперь студия Артемия Лебедева, сделавшая новый дизайн билета, и сама компания опубликовали картинки и ролик, в которых уже нет фразы про нижние и верхние полки.

"Половина пассажиров РЖД пользуются электронными билетами. Перед поездкой билет нужно распечатать или сохранить в телефоне. Теперь у Российских железных дорог есть электронные билеты с потрясающим дизайном — понятные и удобные", — говорится в описании на сайте студии.

В прежнем ролике про новый билет РЖД в качестве одного из примеров была показана картинка бланка, на котором у пассажира нижнее место — 11. "Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке", — говорилось на бланке. В варианте электронного билета, опубликованном на сайте студии Лебедева и в официальных соцсетях РЖД, фраза написана так: "Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий".

Также в предыдущем ролике был пример с пассажиром, у которого верхнее место — 12. "Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке", — говорилось в описании. Картинки бланка нового электронного билета имеют подпись "Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий".

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года просто всколыхнула информационное пространство. Ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней. Однако "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) разъяснила тогда РИА Новости, что давно действует правило: пассажир поезда с верхней полки может сесть на нижнее место с согласия пассажира с билетом на него. Эти правила не менялись и действуют в настоящее время.