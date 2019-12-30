МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 6 января вводит временные ограничения на ввоз из Китая цитрусовых культур, говорится в сообщении российского ведомства по итогам переговоров с Главным таможенным управлением КНР, которые состоялись в понедельник в формате телеконференции.

"При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию, Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции. В связи с этим Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур", — говорится в сообщении.

Китай — достаточно крупный поставщик цитрусовых в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт цитрусовых из КНР в 2018 году составил 180,1 тысячи тонн (10,7% в общем объеме поставок), страна занимала четвертое место среди стран-поставщиков. Основным экспортером цитрусовых в РФ была Турция — поставки составили 578,5 тысячи тонн (34,4%).