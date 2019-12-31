АНКАРА, 31 дек — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила во вторник, что американская корпорация Boeing частично возместит ей ущерб из-за приостановки полетов самолетов Boeing 737 MAX.

Turkish Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX с 13 марта после крушения лайнера этой модели в Эфиопии. Авиакомпания имеет в своем распоряжении 12 таких самолетов.

"Мы договорилось с Boeing о возмещении со стороны корпорации определенной части потерь, понесенных в связи с самолетами Boeing 737 MAX, полеты которых были приостановлены", — говорится в заявлении турецкой авиакомпании.

О размере компенсации не сообщается.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года разбился самолет компании Lion Air, а в марте 2019-го — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после второй катастрофы начало проверку сертификации воздушного судна. До ее завершения все полеты этой модели в США запрещены. В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.