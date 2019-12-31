МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Банк ВТБ перестал напрямую распоряжаться пакетом акций в "Новороссийском комбинате хлебопродуктов" (НКХП), снизив свою долю до нуля с 33,68%, следует из сообщения кредитной организации.

Ранее ВТБ перестал напрямую распоряжаться пакетом акций в Объединенной зерновой компании (ОЗК), снизив свою долю до нуля с 50% без одной акции. Тогда в банке сообщили, что все зерновые активы ВТБ консолидированы в "Деметра Холдинг".

О планах создать объединенный зерновой холдинг рассказывал еще в сентябре глава ВТБ Андрей Костин. Основные цели холдинга — увеличение эффективности логистических цепочек, создание прозрачного рынка, обеспечение притока капитала в отрасль и модернизация инфраструктуры рынка в целом.

ВТБ принадлежит Новороссийский зерновой терминал и доли в железнодорожном холдинге "Рустранском" и зерновом трейдере "Мирогрупп Ресурсы".