МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Владельцы гостиниц с гостевым фондом более 15 номеров с 1 января будут нести ответственность за отсутствие свидетельств о присвоении им определенной категории ("звезд") — соответствующая норма закона, который был принят в 2018 году, вступает в силу с 1 января текущего года.

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ" от 5 февраля 2018 г в той части, где предусматривается обязательное получение свидетельств о присвоении им определенной категории ("звезд") для гостиниц с гостевым фондом более 15 номеров, вступает в силу с 1 января 2020 года.

"Предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, установленной положением о классификации гостиниц, а также использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в таком свидетельстве, запрещается и влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством РФ", — говорится в статье закона.