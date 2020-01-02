МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Новые правила проведения технического осмотра автобусов в России планируется ввести в действие с июня 2020 года, нововведением является обязательное присутствие сотрудника ГИБДД при техосмотре автобуса. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В начале марта прошлого года глава ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников объявил, что сотрудников госавтоинспекции уже в ближайшее время вновь привлекут к техническим осмотрам автобусов, что должно снизить риск ДТП. Такое решение приняли после череды крупных аварий с автобусами в российских регионах.

Настоящие правила устанавливают порядок организации и проведения технического осмотра автобусов, включая оценку соответствия транспортных средств, в том числе их частей и дополнительного оборудования, обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

В частности, документ предусматривает обязательное участие сотрудника ГИБДД при техосмотре автобусов. Поэтому оператор, который будет проводить осмотр, должен будет предоставить инспектору возможность использования средств технического диагностирования и вычислительной техники при ТО.

В то же время на сотрудника ГИБДД возлагается обязанность проверять результаты технической диагностики автобуса, соответствие данных транспортного средства указанным в регистрационных документах. Кроме того, инспектор обязан будет проверить данные водителя автобуса по информационным учетам МВД РФ.

"При обнаружении признаков подделки представленных документов, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной на автобусах организациями-изготовителями, несоответствия номеров агрегатов представленным документам или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении автобусов, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных), органом внутренних дел осуществляется проверка и принятие решения в порядке, установленном законодательством РФ", — отмечается в проекте постановления.

Предполагается, что документ вступит в силу с 8 июня 2020 года.