ВОЛГОГРАД, 3 янв — ПРАЙМ. Самолет Баку — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

По информации ведомства, в 7.44 по местному времени (6.44 мск) рейс 1853 авиакомпании "Аэрофлот" Баку — Москва вынужденно приземлился в Волгограде.

"Совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажира с рейса сняли и госпитализировали", — сообщила РИА Новости Голодова.

По ее словам, примерно через час самолет, в котором находились 85 пассажиров, вылетел в пункт назначения.