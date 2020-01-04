МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень — Петербург совершил посадку в Перми из-за рассогласования приборов скорости полета, посадка прошла благополучно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Сегодня, 04.01.2020, самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший полет по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург (рейс WZ-612), совершил посадку в аэропорту Перми в 06.45 (время московское)", — сказала собеседница агентства.

"Причиной принятия решения командиром воздушного судна прервать полет и осуществить посадку в Перми стало рассогласование приборов скорости полета", — добавила она.

По словам собеседницы, посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета находились 185 пассажиров, включая 18 детей, а также 6 членов экипажа. Все пассажиры и экипаж чувствуют себя хорошо.

Авиакомпания Red Wings отправит в ближайшее время запасной борт в Пермь для выполнения рейса WZ-612 и доставки пассажиров в пункт назначения, аэропорт Санкт-Петербурга. Планируемое время вылета из Перми 13.00 мск.

На данный момент пассажиры находятся в здании аэропорта. С ними находятся представители авиакомпании, оказываться услуги по федеральным авиационным правилам.