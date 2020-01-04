ВАРШАВА, 4 янв — ПРАЙМ. Польский национальный авиаперевозчик LOT принял решение не летать через воздушное пространство Ирана, сообщил журналистам представитель компании Михал Черницкий.

Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

"Сегодня ночью было принято решение, чтобы наши самолеты обходили воздушное пространство Ирана. Все рейсы, которые ранее имели запланированный пролет через воздушное пространство Ирана, полетят измененными маршрутами", — сказал Черницкий.

Он уточнил, что речь идет о рейсах из Варшавы в Индию, Сингапур, Бангкок и Шри-Ланку.