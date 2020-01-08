КИЕВ, 8 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" со среды приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок после авиакатастрофы, сообщает пресс-служба компании.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", — говорится в заявлении МАУ в Facebook.

Авиакомпания выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране и заявила, что будет делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким погибших.

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились, по разным данным, 177-179 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.