МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics ожидает небольшого снижения выручки в четвертом квартале 2019 года — на 0,5% по сравнению с показателем 2018 года, до 59 триллионов вон (51 миллиарда долларов), говорится в прогнозе компании.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста выручки в годовом выражении до 60,7 триллиона вон (52,5 миллиарда долларов).

Операционную прибыль в отчетном периоде компания прогнозирует на уровне около 7-7,2 триллиона вон (6,06-6,23 миллиарда долларов), что в 1,5 раза меньше уровня предыдущего года. Прогноз по операционной прибыли составлял 6,5 триллиона вон (5,6 миллиарда долларов).

Samsung опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал в конце января. Компания напоминает, что в третьем квартале текущего года ее выручка составила 62 триллиона вон (53,7 миллиарда долларов), а операционная прибыль достигла 7,78 триллиона вон (6,7 миллиарда долларов).

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.