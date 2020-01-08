КИЕВ, 8 янв — ПРАЙМ. Самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 метров высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна, заявил вице-президент авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) по лётной работе Игорь Сосновский.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.

"Имеем данные на сегодня, что самолёт набрал 2400 метров высоты, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем", — сказал Сосновский на брифинге в среду, который транслировался в прямом эфире.

По его словам, все члены экипажа были опытными пилотами и имели достаточное количество лётных часов практики.

"Учитывая сложность самого рейса, продолжительность рейса, на самолете был усиленный экипаж. Экипаж находился в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, все наши подготовки всего лётного состава на Boeing 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана", — добавил Сосновский.