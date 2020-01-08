КАИР, 8 янв — ПРАЙМ. Один из "черных ящиков" разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета обнаружен в хорошем состоянии, сообщает иранское информагентство FARS со ссылкой на официального представителя управления гражданской авиации Ирана.

"Следователи обнаружили один из двух "черных" ящиков на месте крушения самолета. Он цел. Идут поиски второго ящика", — цитирует агентство представителя управления.

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.