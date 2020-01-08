БРЮССЕЛЬ, 8 янв — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования тем, кто потерял близких в результате крушения украинского самолета в Тегеране.

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.

"Я хочу выразить мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих близких в катастрофе украинского самолета этим утром", — сказала фон дер Ляйен на брифинге.