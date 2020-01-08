МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Туроператоры будут осуществлять полный возврат стоимости проданных туров в Иран только после того, как МИД РФ выпустит официальные рекомендации россиянам отказаться от поездок в эту страну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

"С учетом того, что рекомендаций МИД РФ о нежелательности поездок россиян в Иран и соседние страны пока нет, туры на эти направления еще не снимаются с продажи", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, если кто-то из туристов захочет аннулировать уже купленный тур, то пока возврат денег будет производиться в соответствии с условиями договора, то есть со штрафными санкциями.

"Естественно, что информационный фон повлияет на туристов, которые собирались ехать в Иран, и многие из них станут искать варианты, чтобы отказаться от поездки. Однако пока сигналов об аннуляции не поступало", — уточнила она.

"В том случае, если появятся рекомендации МИД РФ отказаться от поездок в Иран, туроператоры по закону об основах туристской деятельности будут обязаны вернуть своим клиентам полную стоимость тура либо предложить альтернативное направление", — прокомментировала ситуацию Тюрина.