МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в 2019 году снизилась на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,278 миллиарда тонн, сообщила компания.

Изначально РЖД на 2019 год ставили прогноз по росту погрузки на сети 1,5%. Затем он был скорректирован до 0,2%. Позднее — до снижения на 0,5%.

РЖД в четверг сообщили, что снижение погрузки за 2019 год отмечено у каменного угля (0,8% — до 372 миллиона тонн), кокса (4,3% — до 10,8 миллиона тонн), нефти и нефтепродуктов (1,9% — до 232 миллиона тонн), черных металлов (5,6% — до 73,8 миллиона тонн), лома черных металлов (на 7,7% — до 14,7 миллиона тонн), лесных грузов (на 8,1% — 42 миллиона тонн), зерна (на 20,1% — до 21,7 миллиона тонн), цветной руды и серного сырья (на 0,5% — до 19,6 миллиона тонн), химикатов и соды (на 1,1% — до 26,1 миллиона тонн), промышленного сырья и формовочных материалов (на 0,9% — до 35 миллиона тонн).

Рост погрузки показали: железная и марганцевая руда (на 3% — до 120,2 миллиона тонн), химические и минеральные удобрения (на 2,2% — до 60,5 миллиона тонн), цемент (на 4,7% — до 26,3 миллиона тонн), строительные грузы (на 0,2% — до 124 миллиона тонн).

Грузооборот в 2019 году вырос на 0,2% и составил 2,601 триллиона тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — остался на уровне предыдущего года и составил 3,304 триллиона тонно-километров.

В декабре 2019 года погрузка снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 106,7 миллиона тонн, сообщили РЖД. Грузооборот сократился на 2,9% и составил 218,4 миллиарда тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 3,5%, до 275,6 миллиарда тонно-километров.