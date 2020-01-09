МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский онлайн-ритейлер Wildberries запустил интернет-магазин в Польше, говорится в сообщении компании.

"В январе 2020 года Wildberries начал работу на территории ЕС. Первой страной, в которой стартовали продажи, стала Польша", — сказано в сообщении.

Ассортимент платформы насчитывает более 13,5 тысячи брендов, в дальнейшем он будет расширяться. На площадке представлены одежда, обувь, аксессуары и игрушки. В Польше будет работать курьерская доставка и доставка в пункты выдачи заказов. Всего компания планирует открыть около 100 таких пунктов.

"Открытие продаж в Польше стало следующим этапом реализации нашей международной стратегии. Российские производители, с которыми мы сотрудничаем, получили доступ к новому крупному рынку через Wildberries", – прокомментировал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Помимо Польши и России, компания работает еще в четырех странах: Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России, представлен на рынке 15 лет. Оборот Wildberries за 9 месяцев 2019 года вырос на 84% — до 140 миллиардов рублей. В компании работают свыше 27 тысяч сотрудников. Ежедневно на Wildberries оформляется около 500 тысяч заказов. Собственная сеть пунктов выдачи заказов насчитывает 5,5 тысяч точек в пяти странах.