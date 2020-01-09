МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Сооснователь онлайн-ритейлера Wildberries Владислав Бакальчук получил долю в размере 1% в ООО "Вайлдберриз", операционной структуре Wildberries, следует из данных "БИР Аналитик".

В свою очередь основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук снизила долю в компании до 99%. Изменения произошли 31 декабря.

Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2018 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, на 72% по сравнению с предыдущим годом и достиг 118,7 миллиарда рублей. За девять месяцев 2019 года оборот вырос на 84%, до 140 миллиардов рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Польши.