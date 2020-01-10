МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Холдинговая компания "Новотранс" выплатит 250,020 миллиона рублей дивидендов за 9 месяцев 2019 года, сообщила компания.

Все акции "Новотранса" принадлежат бизнесмену Константину Гончарову. "Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: выплатить (объявить) дивиденды по акциям общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 250 020 000 рублей 00 копеек, с учетом НДФЛ 13%", — говорится в сообщении компании в пятницу.

Размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию, составляет 2,778 тысячи рублей.

Решение о выплате дивидендов было принято, согласно сообщению, 10 января 2020 года.

"Новотранс" ранее сообщал, что чистая прибыль группы по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила более 8,5 миллиарда рублей, по РСБУ — 8,2 миллиарда рублей.

ГК "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 25 тысяч единиц. Средний возраст вагонов — 10 лет.