МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Самолет российской авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в турецкой Анталье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал. Была грубая посадка", — сказал источник.

Портал AirportHaber сообщает, что самолет повредил фюзеляж при жесткой посадке в Анталье.

Отмечается, что самолет летел из Москвы в Анталью, командир воздушного судна заявил о задымлении на борту и запросил экстренную посадку, при которой часть шасси пробила фюзеляж. О пострадавших не сообщается.

Генконсульство РФ в Анталье также подтвердило жесткую посадку в местном аэропорту самолета Nordwind, он летел без пассажиров, пострадавших нет.