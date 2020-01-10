МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Группа "Дело" Сергея Шишкарева направила в ЦБ РФ оферту на выкуп долей миноритариев "Трансконтейнера", следует из сообщения компании.

Группа "Дело" в ноябре победила в аукционе по покупке 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России "Трансконтейнер", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей. Акции "Трансконтейнера" были зачислены на лицевой счет ООО "Дело-Центр". "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, владеет 24,5% "Трансконтейнера". Еще одним крупным акционером оператора является ВТБ с пакетом 24,8%.

""Дело-Центр"… сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется соответствующее предложение… "Трансконтейнер"… сведения об эмиссионных ценных бумагах общества, в отношении которых направляется соответствующее предложение… акции обыкновенные именные бездокументарные… количество приобретаемых ценных бумаг: 6 947 387 (Шесть миллионов девятьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят семь)… обязательное предложение", — говорится в сообщении.

Предложение было представлено в ЦБ РФ 30 декабря 2019 года.