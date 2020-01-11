МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Тридцать шесть рейсов задержаны и пять отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 9.31 мск субботы, во "Внуково" 2 рейса задержаны; в "Домодедово" 19 рейсов задержаны, пять отменены; в "Шереметьево" 15 рейсов задержаны.

Облачная погода с осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице — около нуля градусов, что на 8-9 градусов выше нормы. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.