КИЕВ, 11 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" после крушения самолета в Иране продолжит работать в штатном режиме, заявил в субботу президент компании Евгений Дыхне.

"Уверен, что на штатной работе авиакомпании данная катастрофа не будет иметь катастрофического влияния. Компания будет работать в штатном режиме", — заявил Дыхне на брифинге, трансляцию вели украинские телеканалы.

Также он отметил, что компания справится "с экономическими трудностями в связи с данной катастрофой".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.