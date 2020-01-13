МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Россияне в новогодние праздники чаще всего интересовались покупкой смартфонов, телевизоров и стройматериалов, средний чек за покупки в этот период за год преимущественно уменьшился, за исключением трат на еду, товары для дома и для хобби, такой вывод делается в исследовании "Яндекс.Кассы" и "Яндекс.Маркета".

Исследование основано на анализе данных по платежам через "Яндекс.Кассу" на онлайн-площадках и данных о переходах с "Яндекс.Маркета" на сайты магазинов с 1 по 8 января 2020 и 2019 годов.

"Самым высоким спросом у покупателей пользовались мобильные телефоны, аксессуары для телефонов, отделочные материалы, телевизоры и стройматериалы", — говорится в документе.

"Если смотреть по объему потраченных денег, то самыми популярными товарами стали одежда, обувь, косметика, товары для дома, электроника, бытовая техника, товары для хобби, книги, автотовары, еда и спортинвентарь. Средний чек за большую часть из этих товаров уменьшился по сравнению с прошлогодними январскими каникулами, но на товары для дома, для хобби и на еду россияне тратили в среднем за раз на треть больше, чем годом ранее", — пишут эксперты.

ОДЕЖДА, ТЕЛЕВИЗОР И СТРАЙКБОЛ

В интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров пользователи тратили в среднем по 956 рублей — на 3% меньше, чем в первых числах 2019 года. Наибольшим спросом у покупателей пользовались кеды и кроссовки — таких запросов на "Яндекс.Маркете" было на 63% больше. Средний чек за косметику и парфюмерию тоже сократился на 3% и составил 3303 рубля.

В магазинах бытовой техники люди расходовали в среднем по 2817 рублей — на 8% меньше, чем в начале января 2019 года; активнее всего интересовались телевизорами. Средний чек россиян за электронику составил 3223 рубля — на 15% ниже в годовом выражении. В этой категории самыми популярными товарами на "Маркете" стали мобильные телефоны и аксессуары для них.

Средний чек за онлайн-игры составил 533 рубля. "Люди стали больше тратить на билеты в кино, театры, музеи и на концерты — в этой категории средний платеж вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 2105 рублей", — указывается в сообщении.

"В новогодние праздники на "Яндекс.Маркете" заметно выросла популярность товаров для страйкбола — на 66%. Средний чек за игровые товары, оплаченные через "Яндекс.Кассу", составил 496 рублей — это на 3% ниже, чем годом ранее. В праздничные каникулы люди активно интересовались товарами для взрослых — спрос на "Яндекс.Маркете" увеличился на 54% по сравнению с январем 2019 года. Покупатели и платили за них через "Яндекс.Кассу" больше на 32% — в среднем по 3010 рублей", — следует из документа.

САД, ЧАЙ И РЕМОНТ

На товары для дома и сада россияне тратили в среднем по 4973 рубля. В этой категории интерес покупателей сильнее всего вырос к рассаде, саженцам, кустарникам — количество переходов с "Яндекс.Маркета" на сайты с такими товарами увеличилось в 2,7 раза. Немного подрос средний чек за цветы и другие растения — на 2%, до 2804 рублей.

"В январские каникулы повышенным спросом пользовались также товары для строительства и ремонта. Так, дверные пороги и накладки для них искали на "Яндекс.Маркете" в 2 раза чаще, чем в эти же дни годом раньше, пневмоинструменты — на 83% чаще, электрику — на 60% чаще", — отмечается в исследовании.

"В начале нового года жители России стали больше тратить на продукты по сравнению с первыми числами января 2019 года: средний чек вырос на 46% — до 1995 рублей. В этой категории на "Яндекс.Маркете" пользователи чаще всего искали чай, спрос на который увеличился на 52%. В минувшие праздники выросли также средние платежи россиян за еду с доставкой из кафе быстрого питания и ресторанов — на 55% и 33% соответственно", — говорится в документе.

Спрос на книги вырос почти в 2 раза, но расходовать на них россияне стали меньше — в среднем по 243 рубля. Средний чек за товары для хобби увеличился на 22% и составил 2689 рублей.