МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В России доля проектов строительства жилья, которые предусматривают использование счетов эскроу, на 1 января превысила 25% объема всего жилья, строящегося с привлечением средств граждан, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".

По ее данным, всего на начало года жилищное строительство в стране ведут свыше 2,4 тысячи девелоперов (групп компаний), в которые входят 3,5 тысячи юридических лиц.

"В сегменте крупных девелоперов доля строящегося жилья с использованием счетов эскроу составляет 26% (за исключением двух системообразующих застройщиков, у которых доля проектов с использованием счетов эскроу составляет 10%), в группе средних строительных компаний – 26,5% (490 компаний), среди малых застройщиков — 26% (1,94 тысячи компаний)", — говорится в сообщении.

На 1 января объем проектов, которые могу получили право достраиваться по старым правилам (без использования счетов эскроу), составляет 68,4 миллиона квадратных метров. 96% таких проектов застройщики планируют ввести в ближайшие три года. Всего на начало 2020 года в стадии строительства в России находится 107,5 миллиона квадратных метров жилья.