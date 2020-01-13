МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в 2019 году в стоимостном выражении составил 3,338 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

В том числе, общая стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный период составила 3,273 миллиарда долларов, бриллиантов — 64,7 миллиона долларов.

Выручка "Алросы" от реализации алмазно-бриллиантовой продукции за 2018 год достигла 4,507 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель сократился примерно на 26%. Стоимость алмазов тогда составила 4,412 миллиарда долларов, бриллиантов — 95,3 миллиона долларов.

В декабре прошлого года "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию в совокупности на 363,8 миллиона долларов. В том числе, объем продаж алмазного сырья в денежном выражении составил 352,1 миллиона долларов, бриллиантов — 11,6 миллиона долларов. В предыдущем месяце общий уровень продаж компании составлял 287,8 миллиона долларов, в декабре 2018 года — 328,7 миллиона долларов.

"В декабре мы наблюдали появившиеся ранее во втором полугодии признаки стабилизации спроса на алмазы на фоне постепенного восстановления баланса на рынке. Этому в немалой степени способствовала гибкая сбытовая стратегия добывающих компаний", — сказал заместитель гендиректора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приведены в релизе.

"Огранщики и ритейл входили в 2019 год с большими запасами готовой продукции, однако расчет на активный спрос не оправдался. В сочетании с рядом других факторов это запустило масштабное высвобождение запасов и одновременно подкосило спрос на алмазное сырье. В результате продажи алмазов добывающими компаниями в 2019 году упали относительно 2018 года практически на треть. Вместе с тем, отмечается устойчивый спрос на ювелирные украшения со стороны конечных потребителей. Предварительные результаты продаж ювелирных изделий в период рождественских праздников свидетельствуют о росте спроса относительно прошлого года в отдельных регионах", — добавил Агуреев.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится около 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, по итогам 2019 года планирует получить около 38 миллионов карат.