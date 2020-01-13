ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв — ПРАЙМ. Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.

Ранее аналогичный вердикт по иску Ротенберга вынес городской суд Хельсинки.

Апелляцию бизнесмена в окружном суде рассматривала коллегия из трех судей, которая приняла решение единогласно. Вердикт подлежит обжалованию и пока не вступил в силу.

"Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга о предоставлении доступа к банковским услугам и борьбе с дискриминацией в отношении ответчиков Svenska Handelsbanken AB, Nordea Bank Abp, OP Corporate Bank plc и финского филиала Danske Bank A / S Finland. Ротенбергу предписано оплатить расходы банков на общую сумму около 530 000 евро", — говорится в сообщении суда.

Суд отмечает, что банки будут подвергаться значительному финансовому риску из-за санкций против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому решение финансовых организаций законно. Принятие значительного финансового риска из-за возможных платежей Ротенберга также противоречило бы правилам о рисках в Законе о кредитных учреждениях и не является дискриминационным. Кроме того, суд постановил, что бизнесмен не являлся резидентом Европейской экономической зоны и не имел прав на основные банковские услуги, упомянутые в Законе о кредитных учреждениях.

О подаче иска стало известно в октябре 2018 года. Ротенберг требовал от Nordea Bank Abp, Svenska Handelsbanken AB, Danske Bank A/S и OP Corporate Bank компенсации за нарушение соглашений об обслуживании после введения против него санкций США.

Европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физлиц, чтобы продолжать бизнес с американскими банками, даже если эти люди не попали под европейские санкции. Ротенберг и его старший брат Аркадий попали под американские санкции в 2014 году. При этом Борис Ротенберг не попал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии.

Ранее сообщалось, что Ротенберг требовал от четырех финских банков компенсации совокупно на 70 тысяч евро, обвиняя их в дискриминации, а также в том, что он не мог исполнить свои гражданские обязанности, например, оплатить налоги.