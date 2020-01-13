ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ, Екатерина Соболь. Глава корпорации Boeing Дэнис Мюленбург в понедельник на волне крупнейшего системного кризиса в более чем столетней истории корпорации официально ушел в отставку, его место занял Дэвид Калхун, сообщил авиаконцерн в своем пресс-релизе.

"Обладая глубоким отраслевым опытом и проверенным послужным списком, Дэйв является хорошим лидером, который поможет Boeing пройти через это сложное время в его 104-летней истории. Мы уверены, что Дэйв продвинет Boeing вперед и будет относиться с большим вниманием к нашим ценностям, включая безопасность, качество и сплоченность", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Boeing Лоуренса Келлнера.

Калхун, которому 62 года, занимал различные руководящие должности в ряде крупных компаний, включая Blackstone Group, Nielsen Holdings и General Electric (GE). За более чем четверть века работы в GE он руководил несколькими бизнес-подразделениями, включая GE Transportation и GE Aircraft Engine. Он также участвовал в совете директоров Boeing с 2009 года и занимал пост его председателя с 11 октября по 22 декабря 2019 года. Как отмечается в пресс-релизе, там "особое внимание он уделял вопросам безопасности".

СВАЛИВАНИЕ В КРИЗИС

Корпорация Boeing в настоящий момент находится в глубоком системном кризисе. С одной стороны отставке Мюленбурга предшествовали две катастрофы с Boeing 737 MAX, унесшие жизни сотен людей. Трагедии привели к потере многих контрактов с авиакомпаниями, пересмотру бизнес-планов по строительству самого многообещающего самолета авиаконцерна, судебным искам. С другой – проблем добавилось и с новым космическим кораблем Starliner, разработанным корпорацией. Этот корабль был впервые запущен в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал, однако в полете произошла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени.

Именно после истории с провалом космического проекта появилось объявление от Boeing о том, что Мюленбург уходит в отставку. Хотя совершенно очевидно, что эта история стала лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения членов совета директоров Boeing, наблюдавших как крупнейший авиапроизводитель погружается все в больший кризис, вызванный авиакатастрофами самолета 737 МАХ и теряет свои конкурентные преимущества.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов. В настоящий момент корпорация работает над тем, чтобы вернуть эти самолеты в строй с доработанным программным обеспечением.

ПОТЕРИ В МИЛЛИАРДЫ

Катастрофа Boeing привела не только к финансовым потерям в самой корпорации (по подсчетам America Merrill Lynch в марте капитализация из-за катастроф сократилась на 25 миллиардов долларов, а потери инвесторов составили 1,4 миллиарда долларов), но и к потерям всей американской экономики. Из-за проблем с самолетами Boeing американский ВВП не досчитался 0,5% за 2019 год, признался в интервью Fox News глава американского минфина Стивен Мнучин.

"Дело в том, что бумаги Boeing как заслуживающие доверия были включены в корзины не только крупнейших инвестиционных фондов, но в них вкладывали свои пенсионные накопления и простые американцы", — пояснил РИА Новости сотрудник Sovereign Wealth Management Гари Королев.

Многомиллионные потери из-за приостановки полетов 737 MAX понесли и крупнейшие американские компании. Ситуация привела к тому, что от произошедшего потеряла как отрасль, для которой Boeing — системообразующая компания, так и почти каждый американец, добавил эксперт. В итоге инвестиционный рейтинг Boeing Co пересмотрели в сторону понижения крупнейшие рейтинговые агентства Moody"s, Fitch Ratings и S&P.

ДОВЕРИЕ К СИСТЕМЕ ПОТЕРЯНО

Ситуация с Boeing показала и слабые места в системе контроля за процессом сертификации самолета в США. В частности, член палаты представителей США республиканец Рик Ларсен в ноябре своем письме в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), на которое ссылался Washington Post, обвинял экспертов ведомства в том, что они в угоду интересам Boeing игнорировали вопросы безопасности. Президент Коалиции пилотов авиакомпаний США (CAPA, представляющей 30 000 специалистов) Дэниел Кэри в интервью USA Today обвинял авиарегулятора и корпорацию в тех же самых поступках. Многие национальные авиарегуляторы по всему миру в итоге выразили недоверие процедурам FAA по сертификации. В частности, согласно письму канадского ведомства (опубликовано Рейтер) в Boeing, там категорически отказывались вводить MAX в строй даже с доработанной системой управления.

О проблемах с самолетом знали и сами сотрудники. Так, на прошлой Boeing обнародовал сотни сообщений, отправленных друг другу работниками корпорации. Согласно им, еще до первой катастрофы два сотрудника Boeing в ходе общения в мессенджере жаловались на качество системы, управляющей полетом MAX. Один из них написал, что "этот самолет сконструирован клоунами, которыми, в свою очередь, руководят обезьяны".

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ

В период кризиса Boeing делал некоторые оргвыводы. В частности, пост покинул глава подразделения Boeing Commercial Airplanes Кевин Макаллистер, его место занял Стэн Дил. После критики в недостаточной открытости Boeing перед общественностью свой пост покинула и директор по коммуникациям ветеран Boeing, проработавшая в компании три десятилетия Энн Тулуз. Однако Мюленбург, несмотря на призывы, которые звучали в его адрес и от экспертов рынка, и от законодателей в ходе многочисленных слушаний в конгрессе по авиакатастрофам, продолжал вплоть до конца 2019 года демонстрировать удивительную непотопляемость.

Сможет ли новый глава корпорации справиться с проблемами, которые оставил его предшественник, покажет время. Однако, как заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак, "отставка Мюленбурга – безусловно, позитивный сигнал для рынка".