МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Доход петербургского футбольного клуба "Зенит" за 2018 год составил 180,4 миллиона евро по версии Deloitte, сообщается на сайте компании.

"Зенит" в рейтинге Deloitte среди клубов с наибольшими доходами за сезон-2018/19 занял 28-е место, но компания указывает, что доход петербургского клуба показан за 2018 год, а не за сезон.

Лидером рейтинга по доходам за сезон-2018/19 стала испанская "Барселона" — 840,8 миллиона евро.