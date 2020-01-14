МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Авиакомпании РФ продолжают использовать воздушное пространство Ирана, соблюдая дополнительные меры предосторожности, корректируя маршруты, экипажи не отметили негативных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана, сообщает Росавиация.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс в Киев, 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

"Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов", — Сообщает Росавиация.

"Экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана", — отмечает ведомство.

Ведомство отмечает, что, по информации из докладов экипажей, сейчас более строго осуществляется работа военного сектора службы обслуживания воздушного движения Ирана. Также отмечено, что авиакомпании России не используют воздушное пространство Ирака и не собираются его использовать.

Согласно заявлению иранских военных, Boeing был сбит случайно, ввиду человеческого фактора: самолет пролетал недалеко от военного объекта Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, сообщают они. При этом в Иране отметили, что ждали атаки США, поэтому системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.